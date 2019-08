Ruhrorter Kunstmarkt : Die Zukunft des Ruhrorter Kulturmarktes ist ungewiss

Duisburg Der Kreativkreis Ruhrort, das heutige Kreativquartier, hatte ihn, den Kunst- und Kulturmarkt, 2011 erstmals auf das Ruhrorter Hafenfest gebracht. Rund 40 Künstlerinnen und Künstler aus Duisburg und der Region präsentierten damals zum ersten Mal auf dem Neumarkt im Herzen des Stadtteils ihre Werke.

In diesem Jahr zeigen am Sonntag, 18. August in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr über 60 Beteiligte insbesondere aus den Bereichen Kunst und Literatur aus Duisburg, vom Niederrhein und darüber hinaus ihre Werke und Arbeiten. Dazu gibt es außergewöhnliche Aktionen, wie zum Beispiel das „Coolpainting“ von Claudia Kitscha.