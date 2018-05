Duisburg : Ruhrort feiert den Hafen mit viel Musik und Feuerwerk

Wenn in Ruhrort über der Friedrich-Ebert-Brücke die bunten Raketen in die luft steigen, dann ist Hafenfest. Foto: Archivfoto crei

Duisburg Das Fest hat Tradition und ist vor allem wegen seines bunten Programms ein großer Publikumsmagnet.

In Hamburg wurde gerade erst wieder ganz groß "Hafengeburtstag" gefeiert, und in Duisburg steht die Hafen-Party bald wieder an. Sie wird allerdings etwas allerdings etwas bescheidener ausfallen als die in der Hansestadt, weiß Walter Pavenstädt, der mit anderen zusammen das Programm für das Fest in Ruhrort seit Jahren auf die Beine stellt. "Bei uns geht es einfach gemütlicher und familiärer zu."

Verstecken brauchen sich die Ruhrorter mit dem, was vom 27. bis 30. Juli in den Straßen des Hafenstadtteils geboten wird, aber wirklich nicht. Zum Jubiläum - das Hafenfest findet 2018 zum 25. Mal statt - konnte das Duisburger Unternehmen Schauinsland-Reisen als Schirmherr gewonnen werden.

Firmen-Chef Gerhard Kassner hatte zur Vorstellung des Programms in die Räume seines Unternehmens am Innenhafen eingeladen und freute sich über die Anfrage, die Schirmherrschaft für das beliebte Open-Air-Event zu übernehmen: "Das ist schon eine große Ehre."

Die Organisatoren vom Verein "Ruhrorter Hafenfest" haben sich für die Jubiläumsveranstaltung eine Menge einfallen lassen. Im Mittelpunkt steht auch diesmal das dreißigminütige, musikalisch untermalte Höhenfeuerwerk am Freitagabend (gegen 23 Uhr), bei dem wieder der wunderschön anzuschauende Feuerwerks-Wasserfall von der Friedrich-Ebert-Brücke ein Highlight sein wird.

Bereits am Freitagnachmittag kommt es zu einem ersten maritimen Höhepunkt. Kurz nach 17 Uhr werden an diesem Tag historische Schiffe vom Rhein aus in den Hafenmund einlaufen. Das sollte man sich - wie auch die am Samstag mögliche Besichtigung - auf keinen Fall entgehen lassen, wie Hafenkapitän Mario Adams empfiehlt. "Das ist immer wieder sehenswert, da sind schon außergewöhnliche Schmuckstücke dabei", werden alle bestätigen, die das schon mal miterlebt haben. Ein wahres Feuerwerk erwartet die Besucher nicht nur am späten Freitagabend, sondern aus musikalischer Sicht auch am kompletten Wochenende. Bernhard Weber, der Leiter des Ruhrorter Binnenschifffahrtsmuseum, kündigte ein Programm an, das die Pop- und Rockfans in Scharen anziehen soll. Auf den beiden großen Bühnen vor der Friedrich-Ebert-Brücke und der Schifferbörse können Musikfans quasi Non-Stop "Party machen". Als absolute Highlights kündigte Weber die Partyband "DELUXE" oder auch die ACDC- Frauen-Coverband "She`s Got Balls".



Am Sonntag tritt die Akrobatikgruppe "Die fliegenden Homberger" auf, die in dem Kindermusical "Katta" mitwirkt, das demnächst auch im Theater am Marientor zu sehen sein wird. Auf der kleinen Bühne am Neumark laden Anja Lerch und Anja Schröder zum Mitsingen ein.

Wer es klassisch mag, sollte das Orgelkonzert in der Schifferkirche St. Maximilian besuchen. Am Festwochenende werden unter anderem Museumsbesichtigungen sowie Hafen- und Busrundfahrten angeboten. Dazu gibt es Kirmestrubel, Hinterhoftrödel und am Samstagabend das idyllische Lichtermeer auf dem Neumarkt.

Einen weiteren Höhepunkt kündigte Stella Tarala an. Am Fest-Sonntag soll in Duisburg wieder - nach der Riesensandburg im Landschaftspark - die Basis für einen Eintrag ins "Guinness-Buch der Rekorde geschaffen werden. Nach dem Motto "Schwimmer ziehen Schiff" versuchen Wassersportler der Duisburger Schwimmclubs ein Schiff von mindestens 350 Tonnen Gewicht mit reiner Muskelkraft über eine festgelegte Strecke zu bewegen. Mit der Aussage "Die aktiven Schwimmer werden nicht ausreichen, da haben wir noch zusätzlichen Bedarf" warb die Ruhrorterin jetzt schon mal um Unterstützung.

Das vorläufige Programm können sich Interessierte schon jetzt im Internet anschauen unter www.ruhrorter-hafenfest.de.

(RP)