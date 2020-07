„AzuBeYou“ : IHK lädt zur digitalen Ausbildungsmesse

Duisburg Am 5. und 6. November öffnet die virtuelle Ausbildungsmesse „AzuBeYou“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) für junge Nutzer. Dabei können sich Betriebe und Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz digital kennenlernen.

Die Messe ist eine gemeinsame Aktion der IHKs im Ruhrgebiet. Bei der digitalen Premiere haben 20 mittelständische Unternehmen aus Duisburg und den Kreisen Wesel und Kleve die Chance, dabei zu sein. Insgesamt werden rund 120 Betriebe und etwa 2000 potenzielle Bewerber aus dem Ruhrgebiet erwartet. Die Besucher gelangen via Computer oder Smartphone in den Messebereich. In der virtuellen Eingangshalle können sie ihren Rundgang durch die Messehallen planen, die nach IHKs und Regionen aufgeteilt sind. Die Ausbildungssuchenden können dann per Video- oder Livechat mit den Betrieben kommunizieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen hochzuladen, Kontaktdaten zu hinterlegen oder Visitenkarten abzuspeichern. Technisch begleitet wird die Messe von der meetyoo conferencing GmbH.