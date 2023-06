Sportereignis in Duisburg „Giant Rooks“ sorgen für beste Stimmung zum Ruhr-Games-Auftakt

Zur Zugabe kommt Fred Rabe alleine zurück auf die Bühne, setzt sich an ein weißes Klavier und singt vom Abschied. Das Publikum wird zum Lichtermeer, das Lied schneller, Rabes Stimme noch gefühlvoller. „Before everything will come to an end“, singt er am Ende. Schlussakkord. Mit Band folgt noch im Konfettiregen der „Giant Rooks“-Hit „Watershed“. Dann ist der Höhepunkt des Abends vorbei. Die Ruhr Games 23 sind eröffnet.