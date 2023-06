Sport- und Kultur-Event in Duisburg Das müssen Sie zu den Ruhr Games wissen

Bei der Eröffnungsshow am Donnerstag stehen die Indie-Bands Giant Rooks und Leoniden auf der Bühne. In den Sport-Wettkämpfen treten 5200 junge Athletinnen und Athleten in 18 Sportarten an, etwa bei den Europameisterschaften in der BMX-Disziplin Flatland und im Bouldern sowie bei den Deutschen Meisterschaften in Beachvolleyball, Sportakrobatik und Tischtennis. Alle Wettkämpfe werden unter sportdeutschland.tv kostenlos im Internet gestreamt.