Was Besucher beim Sport-Festival erwartet : „Ruhr Games" in Duisburg starten mit Rapper Cro

Der Rapper Cro wird am Eröffnungsabend der „Ruhr Games“ auf dem Bunkervorplatz des Landschaftsparks Nord auftreten. Foto: Karsten Lauer

Duisburg Die „Ruhr Games“ sind Europas größtes Sport-Festival für Jugendliche. Die dritte Auflage in der Metropole Ruhr startet am Donnerstag in Duisburg.