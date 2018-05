Duisburg: RTV: U13 holt Bronze bei den Westdeutschen Meisterschaften

So sehen Sieger aus: Das U13-Team des Rumelner TV hat eine hervorragende Saison hinter sich, die jetzt einen krönenden Abschluss fand. Foto: Rumelner TV

Duisburg Im fernen Dresselndorf im Siegerland fanden jetzt die diesjährigen Westdeutschen Meisterschaften der männlichen U13-Volleyballer statt - und erneut mit dabei waren die jüngsten Volleyballer des Rumelner TV, die sich im Anschluss an die Oberliga-Vizemeisterschaft auch souverän in der Qualifikationsrunde durchgesetzt hatten.

Doch bereits im Vorfeld war klar, dass den Kids vom Start weg alles abverlangt werden würde, denn die Losfee erzeugte eine Hammer-Dreiergruppe mit den beiden Volleyball-"Schwergewichten" Humann Essen und Titelverteidiger Paderborn. So hatte das Auftaktspiel tatsächlich bereits Endspielcharakter, denn der Verlierer des Spiels gegen Essen musste sich aufgrund der Stärke des dritten Gruppenteams in die Platzierungsrunde 9-12 begeben. Beide Sätze in einem Spiel auf Augenhöhe waren bis zum Ende ausgeglichen, doch beide Male konnten die Rumelner den finalen Punkt zum 25:23 setzen und damit den wichtigen 2:0-Sieg erreichen.