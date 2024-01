Neue Krimis bei RTL Kneipenwirtin geht in Duisburg auf Verbrecherjagd

Im Mittelpunkt von „Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg Krimi" steht Cornelia „Conny" Majewski (Caroline Peters), die die Theke ihrer heißgeliebten Kneipe "Ruhrpott-Flamingo" hinter sich lässt und den Zapfhahn gegen eine Dienstmarke tauscht, so RTL. „Als im Umfeld ihrer Kiez-Kneipe in Duisburg ein Bekannter ermordet wird, macht sich die resolute Wirtin Conny kurzerhand selbst auf, um den Fall zu lösen und schleust sich als Quereinsteigerin in den Polizeidienst ein“, heißt es. Conny hat das Herz am rechten Fleck und ein besonderes Gespür für Menschen – beides Fähigkeiten, die sie in ihrem neuen Revier jenseits der Zapfanlage gut einzusetzen weiß, verspricht der Sender.