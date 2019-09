Lärmschutz an der RRX-Strecke im Duisburger Süden : Mehr Züge und Schienen, weniger Lärm

Lärmschutz an der RRX-Strecke im Duisburger Süden

Der Rhein-Ruhr-Express fährt schon. In den kommenden Jahren soll er auf noch mehr Gleisen als jetzt rollen können. Foto: RRX

SÜDEN Die Pläne für den Rhein-Ruhr-Express auf dem Stadtgebiet Duisburg werden konkreter. Gestern ging es um den Abschnitt von der Stadtgrenze Düsseldorf bis zum Haltepunkt Im Schlenk in Wanheimerort.

Der Rhein-Ruhrexpress, der irgendwann einmal von Köln nach Dortmund führen soll, ist ein gigantisches Projekt des Bundesverkehrsministeriums, das 95 Prozent der Gesamtkosten übernimmt, und der Deutschen Bahn. Nach einer nicht mehr ganz aktuellen Kalkulation müssen dafür 2,5 Milliarden Euro bereit gestellt werden. Am Montagabend ging es bei einer Bürgerinformation im Bertolt-Brecht-Berufskolleg über den RRX-Abschnitt zwischen der Stadtgrenze Düsseldorf bis zum Haltepunkt Im Schlenk in Wanheimerort. DB-Sprecher Michael Kolle erläuterte den Bürgern und zuvor der Presse die Pläne, die nach Anhörungen und Ausschreibungen in schätzungsweise vier Jahren umgesetzt werden.