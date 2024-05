RP-Opernscouts Operette mit Ohrwurm-Qualität

Eine weitgehend unbekannte Operette feierte im Theater der Stadt Duisburg Premiere: „Märchen im Grand-Hotel“. Komponiert hat sie Paul Abraham, der in der Weimarer Republik als König der Operette mehrfacher Millionär wurde, dann jedoch als von den Nazis verfolgter Jude alles verlor, über Umwege in die USA flüchten konnte, wo er – wohl als Folge einer Syphilis-Infektion – 1946 die psychische Orientierung verlor und jahrelang in psychiatrischen Kliniken lebte. Erst 1956 kehrte er nach Deutschland zurück. Er starb 1960 im Alter von 67 Jahren.