Rosi Wolfstein aus Duisburg Als Sozialistin und Jüdin verfolgt

Rosa Luxemburg kennen fast alle, aber wer war Rosi Wolfstein und was hat das alles mit Duisburg zu tun? Eine Akte und ein erkennungsdienstliches Foto befinden sich im Landesarchiv am Innenhafen. Aufrecht und offen blickt Rosi Wolfstein in die Kamera. Das Foto stammt aus dem Jahr 1919, nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die Historikerin Regina Mentner aus Witten hat das erkennungsdienstliche Foto bei ihren Recherchen im Landesarchiv Duisburg entdeckt. Auch Doris Freer, Historikerin und ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Duisburg, hat sich mit der spektakulären Lebensgeschichte der linken Kämpferin für Frauenrechte und Friedenspolitik beschäftigt und bat den Experten für deutsch-jüdische Geschichte, den Duisburger Historiker Dr. Ludger Heid, der sich intensiv mit der Geschichte Rosi Wolfstein-Frölichs befasst hatte, um eine Wolfstein-Biographie für eine von ihr herausgegebene Zusammenstellung von Duisburger Frauenbiographien, die Ratsvorlage „Benennung von Straßen nach Frauen“.