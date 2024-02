Beginn im Innenhafen Rosenmontagszug in Duisburg - die Strecke im Überblick

Der genaue Zugverlauf sieht wie folgt aus: Stapeltor, Oberstraße, Poststraße, Gutenbergstraße, Köhnenstraße, Opernplatz, Landfermannstraße, Mülheimer Straße, Ludgeristraße, Ludgeriplatz, Klöcknerstraße, Heinrich-Bertmans-Straße, Kammerstraße, Blumenstraße, Neudorfer Straße, Neue Fruchtstraße, Koloniestraße, Am Güterbahnhof. Durch diesen Weg in Neudorf will man gewährleisten, dass die Zuschauer am Rand noch näher am Geschehen sein können.