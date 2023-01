Rockerprozess in Duisburg Landgericht will sich bald wohl nur noch mit Stückelmord an Kai M. befassen

Im Rockerprozess vor dem Duisburger Landgericht dürfte ab kommender Woche nur noch zu einer Tat verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft stellte eine Abtrennung des Verfahrens zu einem Kostenpflichtiger Inhalt Mordanschlag in Oberhausen in Aussicht. Künftig würde sich das Gericht dann nur noch mit dem mutmaßlichen Stückelmord an Hells Angel Kai M. befassen. Die endgültige Entscheidung hierzu soll wohl am Freitag fallen. Dann sind noch einmal letzte Zeugen zur Tat in Oberhausen geladen.