Rockermord-Prozess in Duisburg : Kronzeuge sollte Geld für belastende Aussage erhalten

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder So läuft der Rocker-Prozess in Duisburg

Duisburg/Mönchengladbach Im Prozess um den Rocker-Stückelmord an Kai M. ging es am Mittwoch um die mögliche Bestechlichkeit des Kronzeugen. Er hätte außerdem gute Gründe gehabt, sich am Mönchengladbacher Rocker-Boss Ramin Y. zu rächen.