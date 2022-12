Rockermord-Prozess in Duisburg „Das ist ein Skandal, das ist Schikane und Willkür, was hier passiert“

Duisburg/Mönchengladbach · Wie starb der Rocker Kai M. – und was weiß der Kronzeuge wirklich? An Prozesstag 23 ging es in Duisburg um Befehle des untergetauchten Gladbacher Hells-Angels-Boss, einen merkwürdigen Anabolika-Handel und Gerüchte um ein Video, das den Mord zeigen soll.

07.12.2022, 16:13 Uhr

Einer der Angeklagten bei Prozessbeginn. Foto: Christoph Reichwein (crei)