Rockermord-Prozess in Duisburg “Sie wollen gar nicht wissen, was ich für Bilder im Kopf habe“

Bereits mehrfach hatte der Kronzeuge im Prozess um den mutmaßlichen Stückelmord an Kai M. angekündigt, sich einen Anwalt zu organisieren. Nun war es tatsächlich so weit. Am Mittwoch trat der 43-jährige Mönchengladbach erstmals nicht mehr alleine in den Zeugenstand des Duisburger Landgerichts. Sodass endlich auch die Befragung des Kronzeugen durch die Anwälte der Angeklagten erfolgen konnte.