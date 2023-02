Rocker-Prozess in Duisburg Beim Stückelmord-Urteil hängt fast alles vom Kronzeugen ab

Analyse | Duisburg/Mönchengladbach · Dass der Mord an Hells Angel Kai M. aufgeklärt werden kann, liegt vor allem an einem Mann: Einem 43-jährigen Mönchengladbacher, der bei der Vertuschung der Tat mitgeholfen haben will. Doch kann das Gericht ihm trauen?

22.02.2023, 15:40 Uhr

Jede Aussage des Kronzeugen vor dem Duisburger Landgericht wurde mit viel Aufwand abgesichert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Im Film werden Kronzeugen gerne als selbstlose Helden dargestellt. Im ganz realen Saal 157 des Duisburger Landgerichts ist der „Held“ ein 43-jähriger Mönchengladbacher, der den Hells Angels den Rücken zugekehrt hat und nun dabei hilft, einen brutalen Mord aufzuklären. Er ist ein besonderer Held, mit aufbrausendem Temperament und wilder Vorgeschichte. Und doch ist er der Schlüssel in einem der spektakulärsten Verfahren, die das Duisburger Landgericht in seiner Geschichte verhandelt hat.