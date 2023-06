Rockermord-Prozess in Duisburg „Er hat nachweislich die Wahrheit gesagt“

Duisburg/Mönchengladbach · Im Prozess um den Stückelmord an Hells Angel Kai M. ging es am Freitag um Widersprüche in der Aussage des Kronzeugen und um einen Verwandten des Mönchengladbacher Rocker-Boss, der bei der Polizei arbeitet.

02.06.2023, 15:47 Uhr

Polizisten sichern die Verhandlung vor dem Landgericht Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Es läuft der zehnte Monat im Prozess um den mutmaßlichen Mord an Hells Angel Kai M. und noch immer ist kein Ende absehbar. Am Freitag wurde erneut vor dem Landgericht Duisburg jener Polizist vernommen, der zuletzt für die Befragung des Mönchengladbacher Kronzeugen zuständig gewesen war. Nun durften die Verteidiger ihm Fragen stellen.