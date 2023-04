Rockermord-Prozess in Duisburg „Der ist manchmal geisteskrank“

Es gehört zu den Eigenarten des Kostenpflichtiger Inhalt Duisburger Rockermord-Prozess, dass die Hauptperson nicht das Opfer Kai M. und auch nicht einer der Angeklagten ist. Nicht einmal der Mönchengladbacher Hells-Angels-Boss Ramin Y., der vor der Strafverfolgung in den Iran geflohen ist. Die meiste Zeit geht es eigentlich um den Mönchengladbacher Kronzeugen. Auch dann, wenn dieser gar nicht geladen ist. So auch am Mittwoch.