Mord an Hells-Angel-Mitglied Urteil im Duisburger Rocker-Prozess soll bereits am Freitag fallen

Wie eine Sprecherin des Landgerichts Duisburg mitteilt, soll bei dem Termin am Freitag voraussichtlich das Urteil fallen. Das Verfahren würde damit nach mehr als zwei Jahren und 95 Verhandlungstagen enden. Der Prozess gilt als einer der umfangreichsten in der jüngeren Geschichte des Landgerichts. Die Ermittlungsakte in dem Fall ist mehrere Hundert Seiten lang.