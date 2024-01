Rocker-Prozess in Duisburg „Als ich die Protokolle las, bin ich fast vom Stuhl gefallen“

Der Rocker-Prozess in Duisburg, der den Mord an Hells Angel Kai M. klären soll, startete am Mittwoch in sein drittes Jahr – und noch immer ist kein Ende absehbar. Nach mehr als 70 Verhandlungstagen versucht das Landgericht weiter zu klären, wer den 32-Jährigen im Jahr 2014 getötet hat. Zwei Männer sitzen noch auf der Anklagebank, während sich der Hauptverdächtige, der Gladbacher Rocker-Boss Ramin Y., in den Iran abgesetzt hat. Derzeit arbeitet das Gericht die Anträge der Verteidigung ab. Am Mittwoch wurden deshalb zwei weitere Zeuginnen geladen: eine ehemalige Richterin und eine Staatsanwältin.