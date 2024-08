Rocker-Prozess in Duisburg Landgericht spricht Angeklagte im Mordfall Kai M. frei

Nach rund zwei Jahren ist am Freitagabend am Landgericht Duisburg ein Urteil im Prozess um den Mord am Hells-Angels-Mitglied Kai M. gefallen. Beide Angeklagten wurden freigesprochen. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass die zwei Männer für den Mord und die Zerstückelung der Leiche von M. verantwortlich sind. Dem Kronzeugen haben die Richter nicht ausreichend geglaubt.