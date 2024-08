Freisprüche im Duisburger Rocker-Prozess „Wir können uns nach wie vor vorstellen, dass die Angeklagten schuldig sind“

Vor dem Gerichtsgebäude in Duisburg warten am Freitagabend die Jungs aus Mönchengladbach. Sie umarmen sich, einer telefoniert und spricht laut in den Hörer: „Freispruch für beide!“ Währenddessen versucht ein Gast vom nahe gelegenen Weinfest ins Gericht zu kommen. Er fragt die Beamten an der Tür: „Kann man hier auch feiern?“