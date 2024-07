Rocker-Prozess in Duisburg „Es gibt eine Sache, die ich ans Licht bringen will“

Duisburg/Mönchengladbach · Nach zwei Jahren steht der Prozess um den Mord am Hells Angel Kai M. kurz vor einem Urteil. Am Montag ist nun völlig überraschend der Kronzeuge aus Mönchengladbach im Duisburger Landgericht aufgetaucht. Offenbar will er seine Aussage an einer entscheidenden Stelle ergänzen. Warum ausgerechnet jetzt?

01.07.2024 , 15:17 Uhr

Polizisten sichern den Prozess gegen die Hells Angels ab. Foto: Christoph Reichwein (crei)