Rocker-Prozess in Duisburg Gericht hebt Haftbefehl gegen weiteren Angeklagten auf

„Ich bin frei“, sagt Navaratnam J. am Ende der Verhandlung zu einem Justizbeamten. J. lächelt, dann gibt er seinen Verteidigern die Hand. Es wirkt ein wenig so, als habe er gerade einen Wettkampf gewonnen, hier in Saal 157 des Landgerichts Duisburg. Nach zwei Jahren in Untersuchungshaft darf J. an diesem Freitag das Gefängnis verlassen. Damit sitzt nur noch ein Angeklagter in Haft.