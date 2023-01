Mordanschlag der Hells Angels Erstes Urteil im Duisburger Rocker-Prozess gefallen

Der erste Angeklagte im Duisburger Rockermord-Prozess ist freigesprochen. Kadir Y. kann keine Beteiligung an einem Mordanschlag auf einen damals 25-jährigen Duisburger Bandido nachgewiesen werden. Das entschied das Landgericht Duisburg am Freitag. Vorangegangen war die Abtrennung des Verfahrens vom Prozess um den mutmaßlichen Stückelmord an Hells Angel Kai M. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten zuvor ebenfalls den Freispruch von Kadir Y. beantragt.