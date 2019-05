„Don Carlo“ in der Mercatorhalle : Ein politisches Familiendrama

Duisburg Die Rheinoper Düsseldorf/Duisburg führte jetzt Verdis Oper „Don Carlo“ konzertant in der Mercatorhalle auf. Die RP war live dabei.

Für menschliche Beziehungen, ob Freundschaft oder Liebe, ist im Spanien Philipps II. – das war historisch um 1560 – kein Platz. Der König muss mit Marquis Posa einen Geistesverwandten töten lassen, sein Sohn Carlo muss Elisabetta an seinen Vater abtreten, die einst ihm versprochen war, und verliert am Ende ebenfalls sein Leben. Allein die Macht des Großinquisitors ist ungebrochen und stärker denn je. In seiner Oper „Don Carlo“ nach Schillers Schauspiel „Don Carlos“ (1787) findet Giuseppe Verdi erstmals zu einer Melodik, die ganz in Dienst des Dramas steht, und zu einer charakterisierenden Instrumentation, etwa wenn der Idealist Posa fast einen Heiligenschein aus hohen Holzbläsern erhält, der finstere Großinquisitor dagegen unter anderem das besonders tiefe Kontrafagott. An der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg wird seit drei Jahren die gängige Fassung in italienischer Sprache und in vier Akten gegeben, die 1884 in Mailand uraufgeführt wurde.