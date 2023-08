Rheinoper zeigt „Giselle“ Modernisierter Ballettklassiker in Duisburg

Duisburg · Die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg zeigt am 2. September "Giselle". 1841 in Paris uraufgeführt, entwickelte sich das Stück in zahlreichen Versionen zu einem echten Klassiker, dessen Neuinterpretationen immer wieder überraschen.

24.08.2023, 11:00 Uhr

Zum Start in seine letzte Spielzeit als Direktor und Chefchoreograph des Balletts am Rhein bringt Demis Volpi seine Neuinterpretation des Handlungsballetts „Giselle“ auf die Bühne des Theaters in Duisburg. Foto: Bettina Stöß Foto: Bettina Stöß

Von Ingo Hoddick

Seit „Giselle“ 1841 in Paris uraufgeführt wurde, ist dieses abendfüllende Handlungsballett ein Klassiker dieser Sparte, eines der wichtigsten Ballette des 19. Jahrhunderts, noch vor „Coppélia“ von Léo Delibes (Paris 1870) und „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky (Moskau 1877). Die „Giselle“-Musik von Adolphe Adam ist teils leichtfüßig-tänzerisch, teils romantisch-schwärmerisch. Das Bauernmädchen Giselle wird von ihrem adeligen Geliebten Albrecht verraten und tanzt ihn später als Geist zu Tode.