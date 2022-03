Rheinoper in Duisburg : Das Comeback von Star-Regisseurin Tatjana Gürbaca

Nach „Salome“ und „Arabella“ von Richard Strauss inszeniert Tatjana Gürbaca jetzt „Katja Kabanova“ von Leoš Janáček an der Rheinoper. Foto: FUNKE Foto Services/Tanja Pickartz

Duisburg Am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr, bringt die Deutsche Oper am Rhein in ihrem hiesigen Haus ihre neue Produktion der Oper „Katja Kabanova“ heraus. Es ist auch das Rheinoper-Comeback von Tatjana Gürbaca. Worum es in dem Stück geht.