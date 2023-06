Football in Duisburg Tickets für Rhein Fire gewinnen

Die Football-Euphorie nimmt ungeahnte Formen an: So strömten zum jüngsten Spiel der European Football League zwischen den Hamburg Sea Devils und Düsseldorf Rhein Fire 32.500 Zuschauer ins Volksparkstadion. Und für das Finale der Liga am 24. September in Duisburg wurden schon 25.000 Tickets verkauft – obwohl noch längst nicht fest steht, wer dann dort gegeneinander antritt.