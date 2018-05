Duisburg: Rheinische Post verlost heute Gutscheinbuch

Duisburg Eine neue Auflage der "Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Duisburg, Moers, südlicher Kreis Wesel & Umgebung" ist erschienen. Die Macher des blauen Originals waren in der Region unterwegs und konnten beliebte Gastro- und Freizeitanbieter gewinnen, aber auch neue Geheimtipps. Das blaue Gutscheinbuch lädt mit 340 2für1- und Wert-Gutscheinen ausgesuchter Teilnehmer aus Gastronomie, Freizeit, Wellness, Kultur und Shopping zu genussreichen Entdeckungsreisen ein.

In der neuen "Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de" sind viele langjährige Teilnehmer, aber auch neue Restaurants und Freizeitanbieter mit dabei. Wer ein Gutscheinbuch gewinnen möchte, rufe heute zwischen 10.15 und 10.30 Uhr unter der Nummer 0203/ 9299519 in der RP-Redaktion an. Die Gewinner werden ausgelost und können ihre Gutscheinbücher ab heute in den Räumen der Duisburger RP, Königstraße 51, zweite Etage, abholen.