Schicken Sie uns ein Foto! : Wie schön ist ihr Frühlingsgarten?

Duisburg Wer zu Hause bleibt, wie man es in diesen Tagen besser tun sollte, kann sich verstärkt dem eigenen Garten widmen. Haben Sie das auch getan? Dann zeigen Sie uns und anderen, dass es sich gelohnt hat!

In der Coronakrise ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Viele Menschen konzentrieren sich deshalb auf Haus und – so weit vorhanden – Garten oder Balkon. Haben auch Sie einen grünen Daumen? Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto aus ihrem Frühlingsgarten per Mail an: duisburg@rheinische-post.de, Stichwort: Garten. Schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu, was zu sehen ist, in welchem Stadtteil der Garten ist. Wir werden die besten Bilder veröffentlichen.