Rheinhausen: Triennale in der St.-Barbara-Kirche

Intendantin Stefanie Carp wurden in den vergangenen Wochen häufig heftig kritisiert. In Rheinhausen wurde sie freundlich empfangen.

Rheinhausen „Vom Nutzen der Angst“ ist der Titel der Ausstellung, die im Rahmen der Ruhrtriennale in der Rheinhauser St. Barbara-Kirche gezeigt wird. In der Kirche finden seit sieben Jahren keine Gottesdienste mehr statt.

Dunkel grollen die Trommelwirbel, im Kontrast dazu schlagen zwei Frauen mit Hämmern auf einen Amboss. Später gehen sie schleppend durch den Kirchenraum und setzen mit schweren Eisenstangen rhythmische Akzente, während auf drei Leinwänden Bilder aus dem Ruhrgebiet und insbesondere aus Rheinhausen zu sehen sind. Die Leipziger No-Wave-Band YOR eröffnete mit einer Performance die Ausstellung „Vom Nutzen der Angst“ von Peggy Buth in der ehemaligen Kirche St. Barbara in Rheinhausen.

Die Performance griff zwei Lieder auf, die beim Arbeitskampf 1987/88 von dem Chor „Tor 1“ gesungen wurden: „Nachts nicht schlafen können“ und „Lied über die Hände“. Doch die zumindest in Rheinhausen noch immer bekannten Lieder wurden zerhackt, zerdehnt und Textzeilen beinahe endlos wiederholt. So wurde die Performance zur Erinnerung und gleichzeitig zu einer Auseinandersetzung mit dem Vergangenen.

Die Ausstellung „Vom Nutzen der Angst“ ist eine Veranstaltung der Ruhrtriennale. Erstmals findet ein Projekt dieses Kulturfestivals in Rheinhausen statt, zudem an einen für das Ruhrgebiet symbolträchtigen Ort. Erbaut wurde die Barbara-Kirche 1964 auf einem ehemaligen Werks- und Zechengelände. Der letzte Gottesdienst fand 2011 dort statt. Daran erinnerte Thomas Krützberg, Kulturdezernent der Stadt Duisburg, bei der Ausstellungs-Eröffnung. Gleichzeitig forderte er dazu auf, über die Nachfolgenutzung des richtungsweisenden und inzwischen denkmalgeschützten Bauwerks zu diskutieren. „Wir sollten schnell in die Ideenfindung einsteigen.“ Dem Reiz der ehemaligen Kirche konnte sich auch die Triennale-Intendantin Stefanie Carp nicht entziehen. „Ich habe einen neuen Ort entdeckt“, betonte sie und machte damit ein wenig Hoffnung auf weitere Projekte. Die Arbeit von Peggy Buth halte den Zeitfluss an und richte den Blick zugleich nach hinten und nach vorn, gratulierte sie der Künstlerin. Sie befasse sich mit einer konkreten sozialen Situation dieser Region und nehme im eher an globalen Fragen orientierten Triennale-Programm 2018 einen Sonderstellung ein. Im Programm für 2020 werde sie solche regionalen Themen stärker betonen, kündigte die Intendantin an.