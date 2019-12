Autorenlesung : Rheinhausen-Krimi begeistert blinde Zuhörer

Rheinhausen Die Duisburger Autorin Sabine Thomas las aus ihrem neuesten Werk „Ein alter Schmerz“ am Originalschauplatz.

Sie kennen sich aus dem Berufsleben, die am Duisburger Amtsgericht als Richterin tätige Petra Bungart und die ehemalige Rechtsanwältin Sabine Thomas, die insgesamt 26 Jahre lang in einer Kanzlei in Duisburg-Rheinhausen tätig war. Doch ihre jetzige Begegnung, so geschehen am vergangenen Samstag in Rheinhausen, hatte mit ihrer gemeinsamen juristischen Profession nichts zu tun. Stattdessen war es ihr jeweiliges privates Engagement: Bungart ist nämlich erblindet und im Duisburger Blinden- und Sehbehindertenverein aktiv, Thomas liest beziehungsweise schreibt gerne und ist als Autorin aktiv.