Wurmplage : Tausende ungebetene Gäste

Klaus Sefzig hat in seinem Asterlager Garten einen kleinen Teil der Tiere gesammelt, bevor er sie entsorgt. Sie haben ihn zu Tausenden aufgesucht. Foto: V. Herold.

Rheinhausen Klaus Sefzig versucht, einer riesigen Tausendfüßer-Kolonie Herr zu werden. Warum die Tiere gerade bei ihm in einer solchen Masse hausieren, ist unklar.

Seit 40 Jahren wohnt Klaus Sefzig nun schon ein seinem Haus am Röttgenweg in Asterlagen. Ebenso lange besteht auch die Kellertreppe samt Einfassung und Fugen. Neu sind die Bewohner, die sich rund um Treppe und angrenzendem Mäuerchen offenbar mehr als wohl fühlen. „Es sind so viele der kleinen Würmer, unmöglich sie zu zählen, ich gehe von mehreren Tausend aus“, sagt der 85-Jährige. Bei seinen beiden unmittelbaren Nachbarn seien die Viecher auch aufgetaucht, allerdings waren es dort viel weniger.

Dass es sich bei den schwarzen Würmern um Tausendfüßer handelt, da sind sich die zuständige Untere Naturschutzbehörde und ein renommierter Biologe der Heinrich-Heine-Universität einig. Randolf Kricke von der Stadt spricht von einer aus Portugal eingewanderten Füßer-Gattung. Professor Heinz Mehlhorn spricht indes schlicht von Tausendfüßern. „Offenbar haben gleich mehrere Weibchen an einer Stelle Eier gelegt, sodass so viele Nachkommen aufgetaucht sind“, sagt Mehlhorn. Die kämen im Frühjahr mehr oder weniger zeitgleich, eben zu Tausenden ans Licht. Die Tiere seien harmlos, „wenn man sie nicht zerquetscht und sich dann das Auge reibt.“ Man möge sie einfach mit dem Handbesen zusammenfegen und dann entweder dort platzieren, wo es viele Vögel gibt, oder sie in der Toilette runterspülen.

Ein Fall für den Kammerjäger sind die Tausendfüßer offenbar nicht. „Sie sind keine Schädlinge, Aufträge, solche Tiere zu entfernen, haben wir noch nie gehabt“, sagt ein Schädlingsbekämpfer aus Homberg. Nach eigenen Recherchen und einer Beratung hat sich Sefzig Gift besorgt. Zu groß war die Sorge, die Tiere würden irgendwann auch im Haus auftauchen. „Auch wenn sie harmlos sind, eklig finden wir sie allemal.“

So fegt Sefzig regelmäßig tote Füßer aus seinem Keller und forscht weiter, um welche Gattung es sich handelt und warum sie gerade ihn so sehr mögen. „So richtig scheint das niemand zu wissen, in Österreich, Bayern und in der Schweiz sollen an manchen Stellen mehrere Kilo der Tiere mit Schaufeln entsorgt worden sein. Ich habe aktuell etwas Ruhe, es scheint am kühleren Wetter zu liegen.“

(dc)