Neue Karnevalsgesellschaft : KG Fantasya in Rheinhausen erwacht zum Leben

KG Fantasya in Rheinhausen erwacht zum Leben

Rheinhausen Rheinhausen hat eine neue Karnevalsgesellschaft: Beim närrischen Auftakt der KG Fantasya gab es Gardetanz, Historie – und einen sehr müden Hoppeditz.

„Ob ich den Jung’ wach kriege?“, fragte Janine Raffel. Ihr Blick wanderte zum schlafenden Hoppeditz. Nun ist er aus den Federn – und die Jecken sind wieder da. Mit in petto: Narrenkappen, jede Menge Konfetti und Lebensfreude. Ohnehin beginnt der Karneval im Duisburger Westen in der Session 2019/2020 mit vielen Überraschungen. Eine von ihnen konnte man jetzt erleben. Die frisch gegründete Karnevalsgesellschaft Fantasya feierte ihre Vereinspremiere.

Fantasya-Präsidentin Janine Raffel strahlte über das ganze Gesicht, als sie in den Saal blickte. Der Saal der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an der Schmiedestraße war zum Auftakt gesäumt mit Narrenkappen. Zahlreiche befreundete Vereine, darunter der Moerser Kulturausschuss Grafschafter Karneval samt Präsident Hans Kitzhofer sowie Kinderprinz Chris I., waren vor Ort. „Nun eröffnen wir unsere allererste Session“, freute sich Raffel. Dass es direkt auf die große Bühne geht, war zunächst nicht abzusehen. „Wir wollten erst in kleiner Runde feiern“, sagte sie. Doch ihre Idee verbreitete sich über die sozialen Medien sehr schnell. Kurzfristig fiel der Entschluss, sich der Öffentlichkeit vorzustellen.