Freiluft-Aktion : Rheinhausen bittet zum Festmahl im Freien

Freuen sich schon (v.l.): Nurcihan Köse (Regenbogenhaus), Jörn Kiesow (Sportjugend), Martina Zilla Seifert und Hilde Niggemann-Ropertz. Foto: Volker Herold

Rheinhausen „Rheinhausen bittet zu Tisch“, das Festmahl auf dem Sekundarschul-Areal, geht in die zweite Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sip) Am Samstag, 4. Mai, soll ein Rheinhauser Erfolg wiederholt werden. Dann sollen möglichst viele Menschen aus dem Bezirk gemeinsam in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auf dem Schulhof der Sekundarschule am Körnerplatz an einem Tisch Platz nehmen. Die Premiere von „Rheinhausen bittet zu Tisch“ im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. „Es gab ein wunderschönes Bild mit bunten Tischen und Menschen“, sagt Schulleiterin Martina Zilla Seifert. Denn die Aktion soll der Kommunikation aller im Stadtteil dienen, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. „Es war wirklich ein Ort der Begegnung“, sagt auch Hilde Niggemann-Ropertz vom Jugendförderungsverein Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen.

An der Tafel sollen alle mitwirken. Jeder solle - wenn möglich - alles mitbringen: „gute Laune, Speis und Trank, Tisch, Teller und Besteck“. Wer gerade keine transportablen Tische und Stühle zur Hand habe, könne auch auf Ersatztische der Schule zurückgreifen. Bei Regen soll die Tafel in der Schule aufgebaut werden. Organisiert wird die Aktion vom Arbeitskreis Hochemmerich in Kooperation mit der Sportjugend Duisburg und dem Jugendförderungsverein Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen.

„Essen verbindet“, sagt auch Nurcihan Köse vom Regenbogenhaus Rheinhausen. Dabei könne man sich am besten begegnen, pflichtet ihr Niggemann-Ropertz bei. „Besonders schön war am Ende der Veranstaltung im letzten Jahr, dass viele da schon nach einer Wiederholung gefragt haben.“

In diesem Jahr soll es allerdings kein musikalisches Programm geben. Denn bei einer Veranstaltung, bei der es um Begegnung gehe, könne man entweder den Künstlern nicht gerecht werden, weil sich die Besucher unterhalten oder der Begegnung, weil sich nur wenige während des Programms unterhalten. „Wir lassen uns aber wieder eine kreative Aktion am Anfang einfallen, um Kontakte herzustellen“, sagt Jörn Kiesow von der Sportjugend Duisburg. Am Ende soll es wieder einen türkischen Volkstanz geben, bei dem alle mitmachen können. Der sei schon im letzten Jahr sehr gut angekommen.

Martina Zilla Seifert lädt dazu auch gerne wieder auf den Schulhof der Sekundarschule ein. „Schule ist auch ein Ort um Demokratie zu lernen. Wir werden weiter mit Zuwanderung zu tun haben und werden die Probleme, vor die uns die Welt stellt, nur lösen, wenn wir kooperieren und sie gemeinsam angehen.“ Bei „Rheinhausen bittet zu Tisch“ werde ein Anfang „so einfach und so schön“ gemacht.

Auch rein praktisch sei das Schulgelände gut geeignet. Denn man könne bei schlechtem Wetter einfach in die Pausenhalle ausweichen und es sei ein völlig neutraler Ort. Schule betreffe auch jeden.