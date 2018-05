Duisburg: Rheinfels: Unzufrieden mit dem Absatz

Duisburg Die in Walsum ansässige RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG ist mit ihrem Gesamtabsatz im Geschäftsjahr 2017 witterungsbedingt leicht unter dem Vorjahreswert geblieben.

Die Menge der abgefüllten Mineralwässer und anderer alkoholfreier Getränke sank um 1,4 Prozent auf 686,4 Millionen Liter. 2016 sind es noch 696,3 Millionen Liter gewesen. Die Zahl der abgefüllten Flaschen blieb mit 746 Millionen nahezu konstant. Die Kernmarken Rheinfels Quelle, Sinalco und Staatl. Fachingen lagen mit ihren Wachstumsraten deutlich über der Gesamtentwicklung. Das Duisburger Familienunternehmen belegt nach eigenen Angaben unverändert den sechsten Platz auf der Rangliste der größten Mineralbrunnen in Deutschland und behaupte seine Position als Mineralwasser-Marktführer in NRW, teilten die Walsumer jetzt mit. Der Start in das Geschäftsjahr 2018 stehe unter positiven Vorzeichen. Im ersten Tertial verbuchte die Getränkegruppe einen Absatzanstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die A-Marken des Unternehmens - Rheinfels Quelle, Römerwall, Burgwallbronn, Mercator, Felsensteiner, Ardey und Rheinperle in NRW sowie Staatl. Fachingen, Aquintéll und Sinalco mit nationaler Distribution - erzielten 2017 eine Absatzsteigerung von 0,5 Prozent. Die B- und C-Marken blieben dagegen drei Prozent unter dem Vorjahresabsatz. Erneut habe sich Rheinfels Quelle, die absatzstärkste Mineralwassermarke der Getränkegruppe, bewährt. Hier habe es einen Gesamtzuwachs von 5,7 Prozent gegeben. Die bedeutendsten Mengen kamen auch 2017 wieder von den PET-Mehrwegflaschen, die um knapp fünf Prozent zulegten. Wie im Gesamtmarkt wuchs auch bei Rheinfels Quelle die kohlensäurefreie Mineralwassersorte Naturelle am stärksten, ohne bisher aber die Absatzmengen der Varianten Klassik und Medium zu erreichen.