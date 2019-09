Neue Batterieladestation : Rheinfels Quellen setzen auf E-Stapler

Duisburg Mit der Inbetriebnahme einer leistungsfähigen Batterieladestation schaffen die Rheinfels Quellen Hövelmann jetzt die Vorausset­zungen, um ihre wachsende Elektro-Gabelstapler-Flotte effizient und sicher mit Energie zu versorgen.

Auf dem Betriebsgelände der Rheinfels Quellen in Duisburg-Walsum sind die Tage der dröhnenden Diesel-Gabelstapler gezählt. Mittlerweile drehen schon zwölf umweltfreundliche Elektrostapler leise surrend ihre Runden auf dem Asphalt. Vor etwa einem Jahr hat das hiesige Unternehmen be­gonnen, seinen gesamten Stapler-Fuhrpark nach und nach auf Elektroantrieb umzu­stellen. Immer wenn der Leasing-Vertrag eines Diesel-Staplers ausläuft, kommt als Ersatz ein Lastenträger mit emissionsfreiem Elekt­romotor auf den Hof.

Um eine größere Anzahl dieser Fahrzeuge optimal mit Energie versor­gen zu können, wurde in dreimonatiger Bauzeit eine Lagerhalle zur Batte­rieladestation umfunktioniert. Über 460.000 Euro investierte das Unter­nehmen in eine moderne Anlage, die dem Arbeitsschutzgesetz sowie allen einschlägigen Sicherheitsvorschriften entspricht und gleichzeitig genug Kapazitäten hat, um rund um die Uhr zuverlässig geladene Batte­rien für den Dreischichtbetrieb bereit zu stellen. Mit einer integrierten Entsalzungsanlage wird auch das zur Wartung notwendige Batteriewas­ser direkt vor Ort erzeugt.

Über sechs armdicke Kabel fließt der Strom in die Station, die eine ma­ximale Ladeleistung von 1100 kW liefert. Hier können gleichzeitig die Batterien für 26 Stapler und zusätzlich 22 Elektrohubwagen geladen werden. Ein elektronisches Ladegerätemanagement verbessert die Übersicht­lichkeit und sorgt beispielsweise dafür, dass beim Austausch der Batte­rien stets diejenige ausgewählt wird, die sich schon am längsten in der Station befindet.