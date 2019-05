Brückenchaos in Duisburg : Weitere Rheinbrücke muss saniert werden

Duisburg Der nächste Schaden an einer der Duisburger Rheinbrücken. Ein Teilbauwerk der Friedrich-Ebert-Brücke zwischen den Stadtteilen Ruhrort und Homberg weist Schäden am Stahlbeton auf. Die Reparatur soll 420.000 Euro kosten. Die Verwaltung hält die Arbeiten für „zwingend erforderlich“.

Dass die Rheinbrücken in und um Duisburg in einem zum Teil desolaten Zustand sind, ist nicht erst seit gestern bekannt. Nach Arbeiten an der A40-Rheinbrücke Neuenkamp und der Brücke der Solidarität muss nun auch die Friedrich-Ebert-Brücke zwischen den Stadtteilen Homberg und Ruhrort saniert werden.

Wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, die dem Stadtentwicklungsausschuss in seiner kommenden Sitzung vorgelegt wird, fallen für Instandsetzungsarbeiten an einem der Teilbauwerke Kosten in Höhe von 420.000 Euro an.