Mit Klimaanlage und WLAN : Modernere Bahnen für die U 79

Insgesamt sollen 109 neue Fahrzeuge angeschafft werden. Beide Verkehrsunternehmen hoffen, dass dadurch künftig mehr Fahrgäste mit der Stadtbahn unterwegs sein werden.

Die Verkehrsunternehmen sehen in der gemeinsamen Ausschreibung eines einheitlichen Fahrzeugtyps viele Vorteile. Klaus-Peter Wandelenus, Technikvorstand der DVG, erklärt: „Zum einen können wir durch die größere Bestellmenge Kosten sparen, zum anderen werden wir uns fachlich gut ergänzen.“ „Wir haben entschieden, die alten Fahrzeuge des Typs B80 zu ersetzen und haben darüber hinaus noch eine Option auf weitere Fahrzeuge. Durch diese vorausschauende Planung können wir die nötigen Takt- und Netz-Erweiterungen realisieren, entsprechend dem Nahverkehrsplan der Stadt Düsseldorf“, so Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn.

Auch in puncto Sicherheit seien die neuen Bahnen auf dem neuesten Stand: Sie würden unter anderem mit einem System zur Kollisionswarnung ausgestattet. DVG und Rheinbahn betreiben die Stadtbahnlinie U79 zwischen den Haltestellen „Duisburg-Meiderich“ und „Düsseldorf, Universität Ost“ gemeinsam. Die aktuellen Stadtbahnen des Typs B80 sind in Duisburg aus den Jahren 1983 bis 1985 und in Düsseldorf von 1985 bis 1993. Aufgrund des Alters, der hohen Laufleistung und der Störanfälligkeit sollen die Fahrzeuge ausgetauscht werden.