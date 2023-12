Pegel soll weiter steigen Stadt Duisburg warnt vor Hochwasser

Abschnitte des Rheindeiches in Duisburg-Homberg sowie in Beeckerwerth sind nicht komplett standsicher – deshalb könnte der Deich in Homberg ab einem Pegel von elf Metern- und der Deich in Beeckerwerth ab einem Pegel von 10,40 Meter brechen. Das hält Volker Lange, Pressesprecher von den Wirtschaftsbetrieben, jedoch für unwahrscheinlich. „An den Deichen gibt es keine Gefahr“, sagt Lange. Der Rheinpegel würde die Zehn-Meter-Marke nicht überschreiten, deshalb bestünde kein Grund zur Sorge. Die Wirtschaftsbetriebe werden am Mittwoch das Sperrtor am Marientor schließen. An diesem Tag soll der Rheinpegel bei 7,50 Metern liegen.