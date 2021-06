Nach Badeunfall im Rhein bei Duisburg : Zwei Leichen in der Waal in den Niederlanden geborgen

Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen mittels Tauchern, Hubschraubern und Rettungsbooten nach zwei vermissten Mädchen, die am Mittwochabend im Fluss ein erfrischendes Bad nehmen wollten. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Duisburg Seit dem tragischen Badeunfall im Rhein bei Duisburg fehlt von den zwei Mädchen jede Spur. Nun wurden zwei Leichen in der Waal geborgen - so heißt der Mündungsarm des Rheins in den Niederlanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ob es sich bei den Wasserleichen um die vermissten Mädchen handelt, ist noch unklar. Am vergangenen Mittwoch waren drei Mädchen beim Baden im Rhein in der Höhe von Duisburg-Marxloh abgetrieben worden. Eine 17-Jährige wurde geborgen und verstarb wenig später, die anderen beiden Teenager sind verschollen. Am Donnerstagabend nach dem Badeunfall hatte die Polizei die Suche nach den Vermissten abgebrochen.

Am Freitagabend wurde nun eine Leiche bei Rossum in den Niederlanden gefunden. Darüber berichtet die niederländische Lokalzeitung Brabants Dagblatt. Die Waal ist die Verlängerung und die Mündung des Rheins in den Niederlanden. Am Sonntagmorgen wurde ein zweiter Leichnam in der Waal bei Gendt gefunden, auch darüber berichtete die Lokalzeitung. Ob es sich bei den Funden um die zwei vermissten Mädchen handelt, werde derzeit untersucht, heißt es von der Polizei in Duisburg. Wie lange die Identifizierung noch dauern könnte, sei noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

(siev)