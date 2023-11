Pegel mehrere Zentimeter gestiegen Rhein in Duisburg tritt übers Ufer

Duisburg · In Duisburg stieg der Rhein am Dienstag auf rund 8,30 Meter, die Wirtschaftsbetriebe hatten vorsorglich einige Straßen gesperrt. Am Ufer wurden auch Wege und Bänke geflutet. Der Regen soll in den kommenden Tagen jedoch aufhören.

21.11.2023 , 17:58 Uhr

Teile des Ufers sind in Duisburg-Ruhrort überflutet. Foto: dpa/Oliver Berg

Das Hochwasser des Rheins hat am Dienstag in den ersten nordrhein-westfälischen Städten seinen Höhepunkt erreicht. In Duisburg waren stellenweise Fuß- und Radwege am Ufer überflutet, Bänke standen im Wasser. Bilder vom Rhein – nach dem Hochwasser fällt der Pegelstand Hochwasser in Neuss Bilder vom Rhein – nach dem Hochwasser fällt der Pegelstand Weiter flussabwärts in Duisburg wurde der höchste Wasserstand für den frühen Mittwochmorgen erwartet, in Emmerich am Niederrhein erst in der Nacht zum Donnerstag. Rhein-Hochwasser erreicht Höchststand in Köln und Düsseldorf Fußwege überflutet Rhein-Hochwasser erreicht Höchststand in Köln und Düsseldorf Die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg haben vorsorglich einige Straßen und das Sperrtor am Marientor gesperrt. Zeitweise stieg der Pegel auf rund 8,30 Meter. Wirkliche Gefahr droht aber erst bei einem Pegel um die 10 Meter. Diesen Wert hat die Stadt noch nie erreicht. Das Landesumweltamt Lanuv hatte auch für die Flüsse Ems, Niers und Schwalm ein kleines Hochwasser gemeldet. An Sieg, Ruhr und Lippe waren die Wasserstände schon wieder zurückgegangen. Die Lage wurde aber in keiner Stadt kritisch. Auch die Wettervorhersage für die nächsten Tage steht auf Entspannung: Der Deutsche Wetterdienst rechnen vorerst nicht mehr mit starkem Regen.

(dpa/atrie)