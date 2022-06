Verlosung : Tickets fürs erste Rhein-Fire-Heimspiel gewinnen

Duisburg Am Samstag, 19. Juni trifft Rhein Fire im ersten Heimspiel der „European League of Football“ auf die Istanbul Rams. Mit ein bisschen Glück können Sie bei unserer Verlosung Karten ergattern.

Nach zwei Auswärtssiegen treten die Footballer von Rhein Fire zu ihrem ersten Heimspiel seit der Reaktivierung des Düsseldorfer Franchise an. Am Sonntag, 19. Juni sind ab 15 Uhr die Istanbul Rams in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena zu Gast. Es ist die nächste Hürde auf dem Weg in die Playoffs der „European League of Football“.