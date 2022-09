Zivilschutz-Hubschrauber : „Christoph 9“ bleibt wegen Defekt vorerst am Boden – bundesweit sieben Maschinen betroffen

Duisburg Das Duisburger Luftrettungszentrum muss auf sein wichtigstes Gerät verzichten: Der Hubschrauber „Christoph 9“ fällt wegen eines Defekts aus. Betroffen sind bundesweit auch sechs weitere Maschinen. Ersatz gibt es nicht überall.

Der Duisburger Zivilschutz-Hubschrauber „Christoph 9“ bleibt wegen eines Defekts auf unbestimmte Zeit am Boden. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mitgeteilt. Betroffen sind auch die Rettungsflieger „Christoph 2“ in Frankfurt am Main, „Christoph 4“ in Hannover, „Christoph 7“ in Kassel, „Christoph 12“ in Siblin, „Christoph 13“ in Bielefeld und „Christoph 29“ in Hamburg. Zuerst hat die „Neue Westfälische“ berichtet.