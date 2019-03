Missbrauchsprozess: Rentner vergreift sich an behinderter Tochter

Weil er geständig war und eine eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit aufweist, muss der 79-Jährige für seine Tat nicht ins Gefängnis.

(bm) Die sexuelle Nötigung, für die ein 79-jähriger Meidericher am Mittwoch vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz stand, klang nach einem besonders verwerflichen Verbrechen: Am Osterwochenende 2017 soll er sich an seiner 36-jährigen geistig behinderten Tochter vergriffen haben. Doch wie der Prozess ergab, ist auch der Rentner nicht mehr in vollem Umfang Herr seiner Sinne. Die Tat ereignete sich, als die Tochter, zu der ihr Vater nach langen Jahren wieder Kontakt aufgenommen hatte, sich zu Besuch in der Wohnung des Mannes befand. Zwischen Weihnachten 2016 und Ostern 2017 hatte sie das öfter getan, ohne das etwas geschehen war. Doch als sie am Osterwochenende in der Küche stand, um Kaffee für das Frühstück zu kochen, soll sie der 79-Jährige von hinten umfasst und ihr an die Brüste gefasst haben.