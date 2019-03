Auch Tunesien und Ägypten sind beliebt: Duisburger reisen weiterhin in die Türkei

Duisburg Die Türkei bleibt trotz der verschärften Reisehinweise durch das Auswärtige Amt ein beliebtes Urlaubsziel der Duisburger.

Erst kürzlich hat das Auswärtige Amt die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Das Ministerium weist Urlauber auf unbegründete Verweigerungen der Einreise, Einschränkungen der Meinungsfreiheit und willkürliche Verhaftungen hin. In den Duisburger Reisebüros werden aber dennoch viele Türkei-Reisen gebucht. „Die Leute sind zwar sensibler geworden, haben mehr Fragen zur Sicherheit, aber lassen sich von ihrem Türkei-Urlaub nicht abbringen“, berichtet Thomas Haut vom Tui-Reisebüro in der Innenstadt.

Nach wie vor sei es für viele eine Frage des Preises. „Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit das Beste. Wir verzeichnen keinen Rückgang“, so Haut. Zum gleichen Resultat kommt auch Michael Kautz von Kautz Urlaubsreisen. „Die Leute, die schon mal in der Türkei waren, buchen weiterhin“, sagt er. Neukunden rät er, sich nicht über Politik in der Türkei zu unterhalten; gänzlich unpolitische Leute hätten kein Problem. Ein Mitarbeiter vom Reisebüro am Michaelsplatz spricht von Befürchtungen, die manche Urlauber hätten: „Sie fragen uns, ob Zollbeamte oder das Hotelpersonal sie schlechter behandeln würden.“ Das sei nicht der Fall, sagt der Reise-Experte und verweist auf seine eigenen Erfahrungsberichte und denen der Kunden.