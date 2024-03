EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer in Duisburg „Die Neue Seidenstraße nutzt hauptsächlich China“

In knapp drei Monaten findet die Europawahl statt. Die Veranstaltung der Duisburger Grünen am Montagabend darf man durchaus unter diesem Aspekt betrachten. Das wird auch dadurch deutlich, dass mit Reinhard Bütikofer ein Europapolitiker aus der ersten Reihe als Referent gewonnen werden konnte. Der frühere Bundesvorsitzende der Grünen ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und gehört aktuell dem Ausschuss für internationalen Handel an. Zudem ist der Pfälzer Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China.