Kraftwerk Wanheim, Rahmerbuschfeld und Co.: So tangiert der Regionalplan Ruhr den Duisburger Süden

So tangiert der Regionalplan Ruhr den Duisburger Süden

Kraftwerk Wanheim, Rahmerbuschfeld und Co.

Die Stadt will dafür sorgen, dass die als Industriebereich definierte Fäche um das Wanheimer Kraftwerk weiter eingegrenzt wird. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Süden Von Industrie- bis Wohngebieten: Der Regionalplan Ruhr beschreibt wichtige Projekte in Duisburg-Süd. Es geht um die Entwicklung in den nächsten 15 bis 20 Jahren.

2200 Seiten umfasst der Regionalplan Ruhr. Nicht ganz so dick ist die Stellungnahme der Stadt Duisburg dazu ausgefallen. Da steht drin, was die südlichen Stadtteile betrifft und der Rat inzwischen so verabschiedet hat: